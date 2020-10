Soome hokitäht koges õudushetki: uisk lõikas jalgevahet

Vastasmängija uisk lõikas Lulea klubis mängival 22-aastasel Savolainenil jalgevahelt ning naine kukkus valust karjudes jääle. Vahetult enne oli Savolainen oma klubi Stockholmi AIK vastu 1:0 ette viinud. Kaitsetäht talutati kiiresti jäält minema.

«Oli imelik tunne. Sain kohe aru, et midagi on väga valesti. Uisk tabas mind täpselt jalgevahelt, riietusruumi jõudes märkasin, et verd tuleb meeletult. Sattusin seda nähes paanikasse,» rääkis Savolainen Rootsi meediale.

«Verd tuli nii palju, et kartsin, et uisk on riivanud kubemeveeni,» rääkis Savolainen.

Soomlanna hirmud ei osutunud õnneks tõeks, ta viidi haiglasse, kus talle tehti mõned õmblused.