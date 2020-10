PILDID ⟩ Britney Spears heitis ebakindlused kõrvale ja näitas, milline ta tegelikult välja näeb

Lauljatar Britney Spears on kestval aastal päris palju sotsiaalmeedias tegutsenud. Aeg-ajalt postitab Britney endast pilte ning videoklippe, mis panevad fännid lausa muretsema. Nüüd on popstaar näidanud ennast fännidele täiesti uuest küljest, mille peale mõned viskasid kommentaarides nalja, et «see ei ole Britney».

«Instagram vs reaalsus!!!!» hõiskas Britney oma postituse alguses ja jätkas: «ma tahtsin teile näidata, milline ma tegelikult argipäeviti välja näen.»

Britney tõdes, et ta muutub ebakindlaks, kui temast tehakse pilte siis, kui ta nendeks valmistunud ei ole. «Olen oma välimusega alati nii palju vaeva näinud... aga teate, vahel on tore mitte nii palju pingutada ja iga natukese aja tagant oma seinu maha tõmmata. Selleks kulub palju jõudu!!!»

Popstaar jagas oma fännidega ka teist vahvat fakti enda kohta: «Ergutustüdruku asemel mängisin ma koolis korvpalli ja ma olin mängujuht.» Küll aga oli nende tiim Britney sõnul kohutav: «Me võitsime ainult kolm mängu iga hooaja kohta.»

Lõpetuseks tuli Britney tagasi kolme pildi juurde, mis ta oma Instagrami postitas: «Ma proovisin elektripirni vahetada aga sain aru, et olin liiga lühike.»

Nii mõnigi fänn on popstaari postituse alla kirjutanud, et «see ei ole Britney».

«Kas ma olen ainus, kes arvab, et see EI OLE Britney?» küsis üks lauljatari fänn ning on oma kommentaarile kogunud juba üle 6500 positiivse reaktsiooni. Teine lisas: «See ei tundu reaalne.»

Kolmel pildil seisab Britney esikus, kannab täiesti tavalist ruudulist särki ning naeratab laialt. Muidugi oli ka neid, kes tundsid postituse järel Britney pärast muret, kuna lauljatar käitub sotsiaalmeedias veidi veidralt.

Hiljuti avaldas Britney, et ta käis koos oma kallima Sam Asghariga, kes töötab personaaltreenerina, puhkusel. Osad fännid on Sami peale pahased, kuna nende arvates peaks mees olema Britney'le rohkem toeks, vahendab The Blast.

Nimelt on Birtney juba pikalt proovinud pääseda oma eeskoste alt ja seda eriti häälekalt kestval aastal. Varade sunnitud trusti hoole alla andmine ning eeskostja määramine juhtus 2008. aastal, kui Britney vaimselt kokku kukkus. Siis määrati lisaks Britney isale Jamie Spearsile (68) eeskostjaks ka advokaat Andrew Wallet, kes oma rolli 2019. aasta märtsis loovutas, vahendab People.

Alles hiljuti avaldas Andrew Wallet, et eestkoste määrati lauljatarile tema enda huvides: «Tänase päevani ei ole Britneyl võimekust allkirjastada lepinguid ning ise otsuseid teha.»

Britney fännid lauljatari Los Angelese kohtumaja ees 16. septembril toetamas. FOTO: Frazer Harrison/AFP/Scanpix

Väidetavalt on isa Jamie otsuste haare laienenud Britney elus kõigele, alates plaadilepingutest, mida naine sõlmib, lõpetades hommikukohvi valikuga. Juulis selgus ka, et ametlikke lükkeid on teinud Britney ema Lynn Spears, et eeskosteõigusi endale saada.

Selle aasta augustis tahtis Britney isa, et Andrew määratakse taas eestkostjaks, kuid lauljatar oli selle vastu. Nüüd on Jamie kohtule esitatud avalduse tagasi võtnud.