VIDEO ⟩ Donald Trump pääses haiglast ja tõmbas Valge Maja rõdul maski eest

Trump lahkus haiglast, lehvitas haigla juures olnud rahvale ja tõstis pöidlad püsti näitamaks, et temaga on kõik korras.

Washington Posti teatel ootasid haigla fuajees Trumpi ajakirjanikud, kes küsisid temalt, mitu Valge Maja töötajat on saanud koroonaviiruse nakkuse ja kas president on supernakataja. Trump ei vastanud ühelegi küsimusele.

Trump ise avaldas Twitteris video, kus ütleb, et tema arvates ei pea koroonaviirust kartma. «Õppisin koroonaviiruse kohta üsna palju. Üks asi on kindel, see ei tohi meie elu üle valitseda. Ärga kartke viirust, te seljatate ta. Meil on parimad arstid ja parim meditsiinitehnoloogia,» sõnas USA president videos. Ta lisas, et koroonaviiruse vaktsiin valmib USA-l lähiajal.