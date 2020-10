Ligi 2000 aastat tagasi Vesuuvi purskes hukkunud mehe koljust leiti säilinud ajurakke

Väljakaevamisdokumentide kohaselt leiti mehe keha voodist kõhuli asendis, nägu vastu patja. Ta juurest leiti viiteid keiser Augustusele ja selle tõttu arvatakse, et ta oli keisri suur fänn. Teada on, et purske eelselt olid piirkonnas jumala seisusesse tõstetud keisri, kes elas 63 eKr - 14 pKr, auks pidustused ning nii Pompeisse, Herculaneumi kui Stabiasse oli lisaks elanikele tulnud inimesi väljapoolt.