6 kummalist asjaolu Donald Trumpi koroonanakkuse valguses

Valge Maja esindajad ja ka Trumpi ihuarst Sean Conley on presidendi tervisliku seisundi kohta jaganud vastuolulist infot ja see on tekitanud küsimuse, et milline on Trumpi tervislik seisund tegelikult. Arvatakse, et arstid on jätnud mitu olulist asja 74-aastase Trumpi kohta avaldamata.