PILDID ⟩ Hiigelbüstiga ameeriklanna oma kriitikutele: ma pole diiva, olen argipäeva naine suurte rindadega

Allegra Cole, kes oli kunagi klaverimängija, on hetkel nii ärinaine kui ka instastaar. Sotsiaalmeedias on naisel juba üle miljoni fänni, kellele Allegra tihti kütkestavaid bikiinipilte postitab. Küllap on üheks põhjuseks, miks ameeriklanna on endale nii palju fänne saanud, naise hiiglaslik büst, mis võtab lausa sõnatuks.

Allegra läks esimest korda oma rindu suurendama 33-aastaselt, vahendab People. Juba siis märkasid Allegra sõnul inimesed tema rindu ja tegid naisele komplimente, kuid ameeriklanna polnud rahul. «Ma tahtsin, et nad oleks täidlasemad, suuremad,» rääkis ta 2018. aastal.

Nõnda lasi Allegra oma rindu veelgi suurendada: «Kui ma teisest iluoperatsioonist ärkasin tundsin nagu mul oleks elevant rinna peal seisnud ja – olen praegugi sellest elevil – ma armastasin seda tunnet!»

Kuid vaatamata sellele ei jäänud Allegra ikka rahule ning peagi kasvatas ta spetsiaalse protseduuri abil oma rindade suuruse kahekordseks. Kaks aastat tagasi tunnistas Allegra, et tema rinnad kaaluvad kokku veidi üle üheksa kilo.

«Tahaksin olla seksisümbol aga ma olen midagi enamat kui lihtsalt seksisümbol,» rääkis Allegra 2020. aasta juunis Truly Youtube'i kanalile.

Allegra on abielus endast kümme aastat noorema mehega ning neil on viis last, vanim on 21-aastane ja noorim 5-aastane.

«Inimesed kritiseerivad minu välimuse pärast pidevalt minu lapsevanema oskusi,» avaldas Allegra, kelle puhul arvatakse, et ta hoolib rohkem oma välimusest kui enda lastest. «Miski pole tõest kaugemal,» rõhutab Allegra.

«Inimestel on minu ja mu välimuse suhtes väärarvamused. Nad usuvad, esiteks, et ma olen pinnapealne, et mul ei ole eesmärke, mul ei ole sisu, ma pole tark või olen väga isekas ja ma hoolin ainult oma välimusest,» kirjeldas Allegra nukralt ja täpsustas, et see pole üldse tõsi.

«Ma pole diiva, olen argipäeva naine suurte rindadega,» rõhutab ta oma kriitikutele ja lisab lõpetuseks, et tema suured rinnad on andnud talle elus palju võimalusi.

Lisaks glamuurimodellile on Allegra ka ärinaine ja tema firma aitab naistel iluoperatsioonide abiga oma rindu suurendada. Selle aasta lõpus plaanib Allegra välja anda oma albumi ja tegeleb hetkel klaveripalade lindistamisega.