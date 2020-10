PILDID ⟩ Priit Võigemast tõi uue pruudi seltskonda!

Juba pikemat aega on kuluaarides sahistatud, et Priit Võigemasti süda kuulub tema 30-aastasele kolleegile Laura Kallele. Nüüd on asi ametlik – armastatud näitleja tõi uue pruudi seltskonda ja väisas tema käevangus kodumaise mängufilmi «O2» esilinastust!