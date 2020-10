Ohio naiste hääled võivad saada otsustavaks: Trump on juhina häbiväärne, kuid hääletan teda siiski

Oma missiooni täitmiseks asutas ta paar aastat tagasi organisatsiooni Red Wine and Blue, mille eesmärgiks on rõhutada, kui tähtsad on Ohio naiste hääled. Demokraatidest «punase veini ja sinise värvi armastajad» hääletavad Joe Bidenit.

«Oleme pandeemia ajal näinud, kui murelikuks muutusid emad. Meie silmis on president Trump vastutustundetu, seades tuhandete ameeriklaste elu ohtu. Naised tahavad olukorda muuta ja parandada haavu, mille praegune president oma võimuloleku ajal on tekitanud,» sõnas Paris.

Koroonaviiruse tõttu on aktivistid kolinud netti. Parisile see ei meeldi, sest tema arvates on näost näkku suhtlemine tähtis.

«Naised kutsuvad sõpru õhtusele veinile. See on meie viis leida nii väikestele kui suurtele probleemidele lahendusi. 2016. aasta presidendivalimised olid suur šokk ja see äratas meid Ohios Okasroosikese unest. See ei saa nüüd korduda,» jätkas ohiolanna.

Parisi sõnul kasutavad nad enne valimisi interneti võimalusi ära ja küll naised saavad aru, kelle poolt on neil kasulikum hääletada.

11,6 miljoni elanikuga Ohiot peetakse USA presidendivalimistel üheks kaalukeele osariigiks, mille hääled võivad olla otsustavad. Ameeriklased ei vali presidenti otse, vaid 538 valijamehe kaudu. Presidendiks saamiseks peab Trump või Biden saama vähemalt 270 valijamehe hääle. Ohios on 18 valijameest ja seega on see osariik tähtsam kui näiteks Iowa, kus on kuus valijameest. Ameeriklased ei vali presidenti otse, vaid 538 valijamehe kaudu. Presidendiks saamiseks peab Trump või Biden saama vähemalt 270 valijamehe hääle. Ohios on 18 valijameest ja seega on see osariik tähtsam kui näiteks Iowa, kus on kuus valijameest.

2016. aasta valimistel sai Trump Ohio osariigis võidu, edestades vastaskandidaati Hillary Clintonit. Trumpil õnnestus saada üsna palju naiste hääli, olles Clintoniga tasavägine.

Clinton sai Ohio naiste häältest 49 protsenti ja Trump 46 protsenti.

Katie Paris on veendunud, et Ohio naiste hääled otsutavad selle aasta novembri valimised.

Clevelandi Strongsville’i eeslinnas on üsna palju naisi, kes on vabariiklased ja seega Donald Trumpi toetajad. Katie Paris ja teised temasarnased demokraadid üritavad neid meelt muutma ja Joe Bideni poolt hääletama panna.

Koduperenaised Brandi Rucinski ja Nikki Sesko ning erikoolis õpetajana töötav Angie Forsythe on vabariiklased, kelle kandidaat on Trump.

Forsythe sõnul ei ole Trump just meeldiv kandidaat, kuid kuna pole kedagi teist, siis hääletab ta tema poolt.

Rucinski sõnul on ta samal seisukohal, ta hääletab vastu tahtmist Trumpi poolt.

Sesko sõnul ei ole kedagi valida ja ta võtab halvast parema ehk Trumpi.

Kolme naist häirib see, et Trumpi presidendiks olemise ajal on lisandunud negatiivsust ja käega löömist. Sõbralikkus ja heatahlikkus on hakanud ühiskonnast ja inimsuhetest kaduma.

«Minu silmis ei ole Trump just meeldiv inimene, tema avalikud esinemised on ärritavad. On häbiväärne, et meil on temasugune juht. Trump on agressiivne ja ründav ning ei austa inimesi. Kahjuks ei ole tema asemel teist kandidaati,» teatas Forsythe.

Ka Rucinski ja Sesko jagavad seda seisukohta, kuid hoolimata Trumpi negatiivsetest külgedest hääletavad nad siiski tema poolt.

Kõik kolm naist on ka konservatiivid, kes on abordi vastu ja ei soovi maksude tõstmist Nende sõnul on demokraat Joe Bideni valimisplatvorm just selline, mis võimaldab aborte ja maksude tõusu.

Ohio vabariiklastest naised lisasid, et valimised on kohe käes ja oma meelt nad enam ei muuda.

Vabariiklase Donald Trumpi ja demokraat Joe Bideni valimisdebatid jätkuvad. Trumpil diagnoositi vahepeal küll koroonaviirus, kuid nüüdseks on ta haiglast väljas. Väidetavalt ei ole ta tervis nii korras, kui Valge Maja ja ta arstid on teatanud.

USA 59. presidendivalimised toimuvad 3. novembril 2020.

Ameerika Ühendriikide presidendivalimistel valitakse valijamehed 538-liikmelisesse valimiskogusse. Iga osariigi valijameeste arv sõltub osariigi rahvaarvust vastavalt 2010. aasta rahvaloendusele.