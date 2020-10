SERIAALIÕHTU ⟩ Vaata, mida toob tänane «Pilvede all» osa kõikidele päikesemärkidele

Tänane osa uurib, kas rohkem kahju sünnib siis, kui rääkida tõtt või on väike valge vale vahel hoopis parem valik. Ja millal polegi nagu muud valikut, kui varjata või rääkimata jätta. Kertul on etteheiteid Kikule, sest abiline on enda teada hoidnud Liisa usaldatud saladused, mida Kertu tüdruku emana enda arvates peaks teadma. Indrek teeb kõike muud kui seda, mida Mari temalt ootab. Niigi keeruline olukord võtab jahmatava pöörde, kui Indrek lihtsalt ööseks koju ei ilmu. Erik otsib Madise vastu abi vägagi ootamatust kohast, usaldades viimases meeleheites oma saatuse ei kellegi muu kui selgeltnägija kätte! Urmast tabab aga korralik tagasilöök, kui Sirje kuuleb Albertilt, mida elukunstnik Urmas tema eest varjanud on. Kiirele langusele järgneb aga üllatuslikult veel kiirem tõus.