AGENT 007 ⟩ Daniel Craig järgmisele James Bondile: ära riku seda ära!

«Ära riku seda ära,» ütles Craig Jimmy Falloni otsesaates, kui tal paluti järgmisele Bondile nõu anda. Ta lisas: «See on ilus, hämmastav asi. Muuda see veel paremaks, kui see leides oli.»

Craig puudutas ka filmi «007: Surm peab ootama» hilinenud väljaandmist, mis lükati hiljuti teist korda edasi koroonaviiruse pandeemia ja kogu maailma kinode sulgemise tõttu. «See asi on suurem kui me kõik. Me tahame lihtsalt, et inimesed läheksid seda filmi õigel ja turvalisel viisil vaatama.» ütles näitleja Fallonile ja lisas: «Me tahame filmi välja anda kogu maailmas samal ajal, seega praegu pole õige aeg. Hoiame sõrmed ristis, et 2. aprill on meie kuupäev.»