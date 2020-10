Eddie Van Haleni eksabikaasa on tänulik, et sai muusikut tema viimastel hetkedel hoida

Legendaarne USA kitarrist, helilooja ja ansambli Van Halen juhtfiguur Eddie Van Halen suri 6. oktoobril 65-aastaselt. 2000. aastal keelevähi seljatanud Van Halen avaldas möödunud aastal, et ta oli alates 2014. aastast võidelnud kurguvähiga, mis sai kahjuks mehest võitu, vahendab etonline.com .

«Ta oli parim isa, keda kunagi tahta. Iga hetk, mida me jagasime, lava peal ja lava taga, oli kingitus,» avaldas Van Haleni poeg ja tema bändi bassist Wolfgang Van Halen (29). Oma isa surmast teatades kirjeldas Van Halen, et tema süda on katki ning ta ei tea, kas suudab kaotusest kunagi üle saada: «Ma armastan sind nii väga.»