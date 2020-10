Ärritunud Silvia Ilves maskikandmisest: kogu asi on tülgastavalt silmakirjalik!

Praegu on aeg, mil on kasulik vaikida ning juhiseid järgida, aga... ajab mind naerma kogu see värk, tahaks tahaks kisada: Tule mõistusele, inimkond! 📢 Nö kõrgemalt positsioonilt antud käsud on meil siin lambakarjast rahvale kui Jumala sõna, kuigi me teame seda kõil väga hästi, et on inimlik elada "küüned enda poole" ning seda on eriti magus harrastada kõrgel positsioonil istudes! Pange mind vangi või korraldage mida iganes, aga mina ei hakka "viiruse levimise kaitseks" maskiga eputama! Kogu asi on tülgastavalt silmakirjalik! Aga - miks te ühistransportides desinfitseerivaid vahendeid ai paku ja seal igasugu hügieeni harjumustega reisijaid ei hõrenda? Siin pigistame silmad kinni. Väike mõttetu küsimus siia sekka lihtsalt...On liiga selgelt näha, et kogu see Covid-19 nimeline tegelikult TÄIESTI TAVALINE viirus, mis käib inimeste seas igal aastal eri nimede all ning olime kevadeni kõik normaalselt suutnud elada, kuni tuli kellegil kuskil eniaalne idee hakata üht viirust üles märkima rahva üle kontrolli saavutamiseks! Ajakirjandus levitab seda jama, sest see müüb! Rahvast, keda võiks kujutada ette kui suure kõigesööja seana, tulebki kõiksugu rämpsuga nuumata ju. 😖Oh aeg, kui oleks võimalik tagantjärele eelmiste aastate viirused üles märkida, kui suur hulk keegi kuskil midagi põdes või sellesse suri, imestaks me tõenäoliselt, kuidas praegu üldse elus oleme! 🤪 Igaühel on millegi üle piinlik. Mõnel hakkab piinlik kolleegi liiga valjuhäälse naeru pärast, mõnel hakkab piinlik, kui keegi avaldab üldsusest eristuvat arvamust jne. Mul on piinlik kogu olukorra ees, kus me oleme sunnitud täitma absurdseid reegleid, mida me peame au sees hoidma, mis päästab maailma?! ... Vaid sammuke edasi, ja aevastamine-nuuskamine on karistatav! Mõistke mind siis hukka, et midagi sellist julgen öelda, mind absoluutselt ei huvita! Olin samal arvamusel juba kevadel, kui rahvas jamaga kaasa läks. Tean, et on kuskil vaikselt ka neid, kes minuga nõustuvad sel teemal, mind te maski alla baktereid kogumas ei näe! ✌️ Küll aga julgustan inimesi hügieeni eest hoolitsema, mis on olnud, on ja võikski jääda elementaarseks harjumuseks meile, inimestele! :)

