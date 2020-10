Austraalia vabavõitleja andis baaris lõuga ja läheb ligi kaheks aastaks vangi

Kohtunik Gavan Meredith tõdes kohtuistungil, et Sosoli oli teadlik oma võitluskunstide oskustest ja sellest, et tema löök võib tekitada tõsiseid kehavigastusi. Kohtuniku arvates oleks Sosoli baarikülalisele pidanud asja selgeks tegema ilma rusikate abita.

Kolme lapse isa Sosoli on korduvalt UFC-sarjas võidelnud. Viimati alistas ta kohtunike häältega Greg Hardy. Hüüdnime all «Combat Wombat» võistelnud Sosoli leping on nüüd UFC-ga lõpetatud. Enne vahejuhtumit MElbourne`i baaris avaldas mees Youtube`is video, kus õpetas, kuidas «tülinorijatele» niimoodi lõuga panna, et nad «enam ei tõuse».