Aasta alguses šokeeris vene meediat lugu 13-aastasest Darjast, kes väitis, et ootab oma 10-aastase poiss-sõbra last. Augustis sai vahepeal 14-aastaseks saanud tüdruk emaks ning nüüd, mõned kuud hiljem tegi ta teatavaks järjekordse suure uudise...

Kuigi neiu väitis esialgu, et just 10-aastane Vanja on tema lapse isa, selgus üsna pea, et see väide ei vastanud siiski tõele.