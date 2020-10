PILDID ⟩ Türannosauruse täiusliku luustiku eest maksti üle 27 miljoni euro

Skeleti esimesed luud leidis 1987. aastal amatöörpaleontoloog Stan Sacrison Montanast. Algselt arvati, et tegemist on triceratops´i luudega ja neid ei uuritud eriti. Kuid 1992. aastal jäid luud silma ühele paleontolologile, kelle sõnul oli tegemist türannosaurusega.

Stan võis kaaluda 7 – 8 tonni, see kon kaks korda rohkm kui tänapäeva Aafrika elevant kaalub ning ta kõige pikemate hammaste pikkus oli ligi 30 sentimeetrit ja need meenutasid saehambaid.

Türannosaurus (Tyrannosaurus) on hiliskriidi ajastul elanud dinosauruste perekond türannosauruslaste sugukonnast. Selle ainuke üldtunnustatud liik on Tyrannosaurus rex.

Türannosaurused elasid umbes 70 miljonit aastat tagasi. Üle 12 meetri pikkuse ning kolme inimese kõrgusena oli see üks suurimaid olendeid, kes kunagi on meie planeedil elanud. Türannosauruse esijäsemed olid liiga väikesed, et nendega saaki püüda. Tema pea ja hambad olid aga nii tugevad, et ta saagi püüdmisel esijalgade abi ei vajanudki.