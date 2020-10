Kust jookseb piir? Tõsielustaar töötles oma 11-aastase tütre nägu «ilusamaks»

Fännid on varasemalt Farrahit kritiseerinud nii seetõttu, et too oma tütrega koos liiga seksuaalse alatooniga videosid postitab kui ka teda näiteks salendava tee reklaamimisel kasutab. Tõsielustaari viimane tegu on fännide silmis aga ehk üks hullemaid. Nimelt postitas kahe miljoni jälgijaga naine oma Instagrami pildi, millel tema 11-aastase tütre nägu on ilmselgelt töödeldud.

Fännid märkasid Farrahi postitatud pilti vaadates koheselt, et tema tütre Sophie nina on kahanenud, põski on tõstetud ning lõuajoont on teravamaks muudetud.

«Miks näeb tema tütre nägu nii töödeldud välja?» tõstatas üks esimesi kommenteerijaid küsimuse.

«Ta on imeilus, aga ilmselgelt on töödeldud nii tema nina kui ka nägu, mis on ühtäkki oluliselt peenem,» kommenteeris teine jälgija.

Oma arvamuse ütlesid välja veel paljud, nende seas ka Instagrami kasutaja Sarah Miles. «1000 protsenti töödeldud. Tüdrukul on väga lai nägu, aga sellel pildil mitte. Ma ei mõtle seda kuidagi solvanguna. Lihtsalt see on nii ilmselge ning minu arust ei ole õige lapsele nii teha. See muudab ta ebakindlaks,» kirjutas naine.

Nüüd on lisanud Sophia ka oma profiilipildiks töödeldud foto: