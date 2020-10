RETROKLÕPS ⟩ Vaata, milline patsiga hurmur Priit Võigemast omal ajal oli!

A post shared by Vaiko Eplik (@vaiko.epliku.muusika) on Oct 5, 2020 at 5:28am PDT

Priit Võigemast sündis 18. aprillil 1980 Rapla haiglas. Aastal 1996 oli ta 16-aastane, õppis muusikakoolis löökpille ja sidus rätikuid ümber pea, et olla nagu Steven Tyler. Vaiko Eplik sündis 1. augustil 1981 Rapla haiglas. Aastal 1996 oli ta 15-aastane, õppis muusikakoolis klaverit ja kandis peamiselt oma õdede riideid, et olla nagu Steven Tyler. Sel aastal võis neid mõlemaid näha Rapla lähistel hääletamas, kitarrid üle õla, pikad juuksed lehvimas. Ansambel Joyguns, nagu nad end ise nimetasid, kirjutas ja mängis lugusid rokist, tüdrukutest ja tunnetest ning unistas Ameerika vallutamisest.



«See oli meie unistus, et kohe, kui keskkooli lõpetame, siis kohe läheme Ameerikasse ja saame sõpradeks Aerosmithiga,» rääkis Võigemast hiljuti «Vikerhommikus». «Tollel hetkel tundus, et inglise keel on ainus mõeldav keel, milles muusikat teha, aga eks me oleme nüüd arenenud ja vanemaks saanud ja laulame eesti keeles ka,» lisas ta.