Matkaautod ja haagissuvilad on noorte perede uus trend kogu Euroopas. Statistika järgi on matkasuvilate müük viimasel aastal Euroopa Liidus tõusnud pea 20 protsenti ning ka Eestis leidub lugematul hulgal noori, kes on pununud oma kodud ratastele ja löönud sellega siseturismi õitsele. Roald Johannson otsib üles kõige eripalgelisemad Eesti inimesed: need, kes on soetanud endale uhiuue ja moodsa matkasuvila, aga ka need, kes on sõna otseses mõttes vanast romust endale särava kaasteelise üles putitanud.