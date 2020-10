2 NAIST, 19 LAST ⟩ Türklane pani oma noorimale lapsele nimeks «Aitab», sest perekond on raskustes

Türgis elaval Zeher Gezeril on kaks naist ja 19 last. Koroonaviiruse pandeemia ajal on ta aga kaotanud oma töökoha ning kardab, et tema suurpere ei ela rasket aega üle, vahendab Mirror.

«Oleks ma teadnud, et nii läheb, ma poleks nii palju lapsi saanud,» tunnistas Zeher, kes vaatamata kõigele siiski armastab oma suurt perekonda.

Nüüd on aga Zeher oma noorimale lapsele pannud eriti kurva alatooniga nime, mis peegeldab isa tundeid. Beebi sai endale nimeks Yeter. Tõlkes tähendab Yeter «piisav» või «enough» ehk «aitab». Ühesõnaga on Zeheri jaoks 19 last piisav. Samal ajal pole aga pereisal piisavalt ressursse, et perekonda toita ja lapsed lähevad tihti tühja kõhuga magama.

Pereisa Zeher (keskel) koos oma kahe naisega. FOTO: Kuvatõmmis Youtube'i videost

Hetkel on perekonnal rahalised raskused ning on pidanud kuus last koolist ära võtma. Zeher loodab kohaliku valitsuse toetusele: «Elame armetult ja kui me peagi abi ei saa võime kõik nälga surra.»

Türgis on polügaamia ebaseaduslik, kuid seadustest on võimalik nö mööda hiilida, kui sa abiellud teise naisega religioosselt ja ei registreeri seda seadusliku abieluna. Zeheri kaks naist on enda olukorraga rahul, kuid tunnistasid, et alguses nad läbi ei saanud.