Uue singli avaldanud Púr Múdd: praegusel ajal peame keskenduma enda vaimsele tervisele

Púr Múdd on pop-elektrooniline duo, mille koosseisu kuuluvad produtsendid ja multi-instrumentalistid Joonatan Siiman ja Oliver Rõõmus. Koosseisul on siiani olnud väga edukas ja aktiivne aasta - kokku on ilmunud juba viis singlit ning 30.oktoobril on bändilt oodata ka lühialbumit kuue looga.

Täna ilmunud singel kannab nime «On My Mind» ning on ühtlasi ka koosseisu uue albumi nimi. «Oleme erilise põhjusega valinud uue albumi nimilooks just «On My Mind». Mõttemaailma ja mõtete temaatika võtab väga hästi kokku meie uue albumi kontseptsiooni ning seob kõik lood üheks tervikuks,» räägib Joonatan uue albumi nime valikust.

Kindlasti soovib Púr Múdd uue loo ja albumiga rõhutada ka enda mõtete, murede ja rõõmude jagamise olulisust ning soovivad, et inimesed hoolitseksid rohkem ka enda vaimse tervise eest. «Eriti praegusel ajal peame me keskenduma enda vaimsele tervisele. Igapäevaselt tuleb uudiseid koroonaviiruse ja muudel hirmutavatel teemadel - inimesed on stressis ning paljud ka majanduslikult raskes seisus. Kindlasti peame jääma positiivseks ning uskuma, et kõik saab peagi korda,» räägib bändi liige Oliver.

Púr Múddi uus lugu «On My Mind» on saadaval kõikidel muusikaplatvormidel ning koosseisu samanimeline lühialbum ilmub juba 30. oktoobril.