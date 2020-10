MEIE AASTA INDIAS ⟩ Kas Tuuli Roosma perel õnnestub Bollywoodis filmikarjääri teha?

Kolmandas osas:

Indias elab 1,3 miljardit inimest ehk tuhat korda rohkem inimesi kui Eestis. Seega on ka võimalike vaatajate hulk tuhat korda suurem! Edevus tõstab meis pead ning tahame kuulsaks saada just siin! Teades, et lääne näitleja on Bollywoodis kuum kaup, viimegi oma valge naha turule.

India on kõikide kontrastide maa. Vaesus ja rikkus, puhtus ja mustus, armastus ja julmus, tarkus ja vaimupimedus, tolerants ja rassism – Indias on kõik äärmuslik. Maailmarändurid Tuuli Roosma ja Arbo Tammiksaar koos laste Andrese ja Kristjaniga otsustasid minna otsima vaimsust ja gurusid ning tutvuda kõikide erinevate valgustatuse viisidega. «Esimest korda olime Arboga ka tõeliselt nugade peal, et kuidas see valgustumine täpselt käima peaks,» meenutab Tuuli. Tuuli leiab, et India võiks olla kõikidele eeskujuks, kuna on ääretult demokraatlik maa. Erinevates osariikides valitsevad täiesti erinevad poliitilised jõud. Nii satuvad nad ka osariiki, kus valitsevad kommunistid. «Ma ei ole nii ammu kuulnud, et keegi nii suure rõõmuga kiidaks Stalinit,» ütleb Tuuli. «See oli nagu suur ajarännak minevikku,» lisab ta. India on televisiooni mõistes meeletult suur riik ning Bollywood tõmbas ka tuntud Eesti telepere. «Eesmärk oli meil ikka jalg Bollywoodi ukse vahele saada, aga kui tuntuks me Indias saime, seda näeb juba saates,» muigab Roosma. Oma uskumatul teekonnal läbi India satub perekond mitmel korral surmasuhu, visatakse öösel rongist välja ja kukub väljapressijate ohvriks, ent nad ei ole allaandjad. Kas reisisellid leiavad oma guru ning saavad valgustunuks või hoopis Bollywoodi staarideks? Vapper perekond proovib igatahes mõlemat ning on milleski väga edukas.