Kolmandas osas: Indias elab 1,3 miljardit inimest ehk tuhat korda rohkem inimesi kui Eestis. Seega on ka võimalike vaatajate hulk tuhat korda suurem! Edevus tõstab meis pead ning tahame kuulsaks saada just siin! Teades, et lääne näitleja on Bollywoodis kuum kaup, viimegi oma valge naha turule.