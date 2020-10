KÕHE PILTMÕISTATUS ⟩ Netis levib vanaaegne pilt, mis ajab judinad peale – kas saad aru, mis sel valesti on?

Kõnealusel mustvalgel fotol poseerib kamp vabrikutöölisi 1900. aastal Põhja-Iirimaal Belfasti linavabrikus. Kuigi esialgu tundub, nagu poleks pildiga miskit valesti, pole see päris nii.

Nimelt on ühe naise õlal midagi, mis ei peaks seal mingil juhul olema.

Vanaaegne pilt on Mumsneti veebilehel taas laineid löömas ning päris mitmed on sellest väga häiritud. «Siin, kus ma asun, on praegu kell päris palju ja ma hakkasin magama minema. Siis ma nägin seda pilti ja nüüd olen ma päris hirmul,» kirjutas üks pilti vaadanud kasutaja.