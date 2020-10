26 aastat märjas hauas: kohtuarstiteaduse professor selgitab, mille järgi Estonial hukkunuid tuvastada

Rootsi režissööri Henrik Evertssoni dokumentaalsarja linastumise järel on taas päevakorda kerkinud küsimus, mida tuleks 26 aastat tagasi uppunud parvlaevaga ette võtta. Eesti peaminister Jüri Ratas toetab laeva uut veealust uurimist, siseminister Mart Helme ütles eelmisel nädalal Tre raadios, et säilmed tuleb Estonialt üles tuua.

Sama loodab ka Harald Setsaas, kes kaotas katastroofis oma ainsa poja. «Pealtnägijad on mulle öelnud, et Hjørund oli oma emaga, kui laev uppus. Trepp oli nii järsk, et Hjørund ei suutnud üles ronida. Ta ema otsustas teda mitte maha jätta. Ta polnud piisavalt tugev, et Hjørundi trepist üles tassida,» rääkis mees uues dokis.