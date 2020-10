Blogija Mallukas jäi taas pildile eksmehe Kardoga: pildil oleme tõesti koos

Mallukas jagas toredat perepilti Instagramis, kus see kohe spekulatsioone tekitas: kas ootamatult lahutusest teatanud paar on mõne nädalaga ümber mõelnud? «Pildil oleme tõesti koos,» jäi Mallukas kommentaarile vastates napisõnaliseks.

Tõenäoliselt on ühine pilt siiski märk vaid sellest, et Mariann ja Kardo saavad laste huvides hästi läbi. «Nii hea on vaadata, et vanemad, kes on lahku läinud, saavad ka hiljem koos ringi käia,» kommenteeriti instapildi alla.