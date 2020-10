KIIRÜLEVAADE ⟩ Eesti politsei jagas iseäralikke väljakutseid, millega nad reedel tegelema pidid

INFO: kell 02.53 helistas teataja, et on välismaal ning ei saa telefonitsi enda naist kätte. Teataja soovib, et politsei helistaks naisele. Selgitatud teatajale, et peaks proovima hommikul helistada, sest öösel tahavad inimesed magada ja ei võta sellepärast kõnesid vastu. #ppa24h