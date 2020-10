KIIRÜLEVAADE ⟩ Joobes härra kirikust kainestusmajja: Eesti politsei kirjeldab, milline näeb välja nende tavaline tööpäev

Politsei Twitteri kontol täpsustati, et kõik ööpäeva jooksul postitatud säutsud tehakse Kalevi kommivabrikust, kus töö nüüd distantsi hoidmise tõttu Häirekeskuse asemel käib.

Juba vähem kui tunni pärast saab siin aimu, milline on üks tavaline reede politseitöös. Hoidke piip ja prillid, kell 8 algab väljakutsete maraton! pic.twitter.com/UGFbPXATZq

Tavapäraselt teeme politsei väljakutsete maratoni Häirekeskusest, aga see aasta hoiame distantsi ning Twitteri säutsude peakorter on Pärnu maantee vanas Kalevi kommivabrikus. Olge terved! #ppa24h pic.twitter.com/90gzPFqX8B

Kella kaheks päeval oli politsei saanud üle 138 teate üle Eesti. Kolm tundi hiljem oli see number juba ligi 200. Politsei täpsustas, et päeval oli korraga tööl 180 politseinikku, kellest 11 on vabatahtlikena abipolitseiniku rollis.