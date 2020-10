Telesarja «Melrose place» staar on sama kuriteo eest jälle trellide taga: kardan, et lapsed unustavad mu ära

USA ülemkohtunik Angela Borkowski võttis septembris vastu otsuse saata varasemalt kaks ja pool aastat vangis viibinud Amy Locane'i veel kaheksaks aastaks trellide taha, kuna varasem kohtuotsus osutus liiga leebeks. New Jersey osariigi seaduse kohaselt saab kunagine telestaar tingimisi vabastamist paluda alles nelja aasta pärast.

Locane istus 2010. aastal purjus peaga autorooli ning ajas alla 60-aastase ameeriklanna Helene Seemani, kes suri sündmuskohal. Õnnetuses sai vigastada ka hukkunud ameeriklanna abikaasa Fred.

Ta mõisteti 2013. aastal süüdi ja talle määrati kolmeaastane vanglakaristus. Näitlejanna vabastati tingimisi pärast kahte ja poolt aastat. Viis kuud pärast vanglast vabanemist, 2015. aastal, nõudis Locane'i abikaasa temalt lahutust ja naisele määrati piiratud õigused kohtuda oma lastega. Näitlejanna kurtis, et juhtunu järel jäi ta ilma ka paljudest sõpradest.

Juba 2017. aastal arvati, et tema esialgne karistus oli liiga leebe. Kohtunik keeldus toona näitlejatari karistust muutmast, kuna uskus, et sellel ei ole mingit eesmärki ja arvas, et see teeks naise kahele tütrele ainult liiga. «Ma olin valmis kõige hullemaks ja lootsin kõige paremat,» kirjeldas Locane võimalikku rangemat karistust.

«Olen 2010. aastast oma karskusega vaeva näinud, kohanenud eluga vanglas, vanglast välja saanud, kohanenud uuesti oma laste eluga ja leppinud tingimisi vabastamisega, seega tagasi trellide taha sattumine segaks tõsiselt, võib-olla isegi hävitaks, igasuguse arengu, mida olen tagasi inimeseks saamisel teinud,» avaldas ta aastaid tagasi.

Nüüd läks Locane esmapäeval aga jälle trellide taha ning paar päeva hiljem andis ta Entertainment Weekly'ile eksklusiivse intervjuu. Juttu tuli nii vanglas olemisest kui ka tema lastest, keda ta pandeemia tõttu mõni aeg ei näe.

«Esimene nädal oli väga, väga raske, sest mulle lubati ainult kaks telefonikõne. Väga raske oli lastega ühendust võtta,» kirjeldas Locane.

Olles korra juba vangis olnud, on ta sellega mingil määral harjunud. «Ma kindlasti tean, mis toimub. Kui ma viimane kord vangi tulin, mul polnud aimugi. Ma ei teadnud, kuidas asjad toimisid ja kuidas asju küsida. [...] Aga on hetki, kus ma lihtsalt jõllitan seina ja mõtlen «püha jumal». See on veidi sürreaalne.»

Locane'i juhtum on saanud meediakajastust üle maailma. Juhtunu osas on näitlejanna advokaadiga ühendust võtnud isegi saksa televisioon. Kõik see on Locane'i lohutanud.

«Proovin olla positiivne, kuid mul on hirm, et inimesed unustavad ära. Kardan, et lapsed unustavad mu ära. Ma ei saa koju tagasi enne, kui mu vanem on 18-aastane ja noorim 16-aastane. Ma ei suuda seda isegi mõista. Ma ei suuda sellele isegi mõelda,» tõdes Locane.

Locane kannab oma karistust New Jersey naistevanglas Edna Mahan, kus ta oli ka varem. «Ja mõned tüdrukud, keda ma teadsin, on praegugi siin seega see veidi lohutab,» tõdes näitlejanna ja lisas, et teda mäletavad ka mõned valvurid.