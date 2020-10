Anthony Hopkins valmistub siitilmast lahkuma: see on pöördumatu asjaolu

Hollywoodi üks kallemaid näitlejaid lausus hiljutises intervjuus, et on leppinud sellega, et surm on paratamatu. «Sinu elu on ajutine. See on pöördumatu asjaolu, et sa ei lahku siit planeedilt elusana. Selle teadmisega kaasneb meeletu vabadus ja imeline rahu,» ütles Hopkins väljaandele The Mirror antud intervjuus.



«Mäletan, kui mu ema oli suremas – tal sai lihtsalt villand,» lisas staar, kel täitus hiljuti karjääri 60. aasta juubel. «Ta oli 89 ja tahtis minna. See on kurb teema, kuid see on paratamatu.» Hopkins täpsustas siiski, et tema ei plaani veel siitilmast lahkuda.