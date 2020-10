ÜLLATUS ⟩ Mindy Kaling sünnitas salaja poja

«Ütlen seda nüüd esimest korda...Sünnitasin 3. septembril pisipoja,» teatas Kailing neljapäeva õhtul telesaates «The Late Show with Stephen Colbert.» Poisi nimeks sai Spencer. Koomik ütles, et suutis rasedust saladusena hoida lihtsalt põhjusel – maailmas valitseb koroonaviiruse pandeemia ja keegi polnud teda juba kuid näinud. Ta täheldas ka, et tema jaoks oli nii raskel ajal kummaline rõõmsat uudist jagada.

Kolm aastat tagasi sünnitas Kaling tütre nimega katherine. Privaatsust armastav naine pole avalikustanud, kes on kummagi lapse isa. Teda ei ole avalikult ka kellegagi romantiliselt seostatud. On vaid teada, et mõlema lapse ristiisa on tema kolleeg B.J. Novak.