«Olen alati uskunud, et kui loominguline tegevus enam rõõmu ei paku, tuleb see lõpetada ja teha midagi muud,» selgitas Kalvet, miks bändist lahkub. «Tunnen juba mõnda aega, et bänditegemine on minu jaoks pigem kohustus kui lust. Vastu tahtmist jätkamine oleks autu nii minu enda, bändi kui ka publiku suhtes.»