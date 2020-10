Kevadel koroonahirmus kinni pandud lõbustusasutused on nüüd veidrate oludega kohanenud. Tallinna vanalinna stripiklubi Bonbon töötab täisvõimsusel, ainult selle vahega, et turiste pole ja esinejatel on maskid ees.

Lõbustusasutuse peremehe sõnul jätkatakse pärast keskööd alkoholivaba õlle, džinni ja siidri müügiga, aga sellisele ärimudelile ta helget tulevikku ei ennusta. «Ütleme nii, et see on parem kui mitte midagi. Tegelikult see mudel ei tööta, aga osad tulevad otse pidudelt ja neil on nagunii väike promill sees ja sellega nad natuke pikendavad oma istumist,» rääkis klubi peremees Elu24-le.