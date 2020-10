Suri ikooniline Bondi tüdruk Margaret Nolan

Kuigi Nolani Bondi tüdruku roll Sean Connery kõrval jäi väikeseks oli see meeldejääv. Lisaks oli see just Nolan, kelle kuldseks värvitud keha kaunistas nii filmi algustiitreid, filmiplakateid, albumeid kui ka raamatuid. Kuigi filmis kehastas kuldseks värvitud Bondi tüdrukut hoopis Shirley Eaton, kestis Nolani ekraaniaeg Bondi filmis ikoonilise «kuldse tüdrukuna» kauem.