Briti poistebändi The Wanted liikmel diagnoositi agressiivne ajukasvaja

Aastatel 2009 kuni 2014 briti muusikamaastikul tegutsenud poistebändi The Wanted liige Tom Parker on saanud terminaalse ajukasvaja diagnoosi. Parker, kellel on 15-kuune tütar ja saab peagi teist korda isaks, võitleb vaatamata kõigele oma elu eest, vahendab The Sun.

«Ma olen siiani täiesti šokis, seda on raske seedida,» avaldas Parker intervjuus. Laulja sõnul ei tundu diagnoos reaalne: «Ma teadsin, et midagi ei olnud päris õige, kuid ei oodanud, et see on midagi sellist. Sa ei arva kunagi, et midagi sellist sinuga juhtub.»

Parkeri abikaasa Kelsey ütles, et viimased kuus nädalat on olnud rasked. «Me aimasime, et midagi on valesti juulis aga ma ei arvanud eales, et see on midagi sellist.»

Juulis oli Parkeril rabandus ning ta pandi magnetresonantsuuringu järjekorda. Kuus nädalat hiljem oli 32-aastasel mehel teine rabandus. Koroonaviiruse pandeemia tõttu sai Parker oma diagnoosist teada üksi, sest tema abikaasa ei saanud koos temaga palatis olla.

12. oktoobril postitas Parker sotsiaalmeediasse emotsionaalse postituse ja avaldas, et on alustanud keemia- ja kiiritusraviga.

Glioblastooma diagnoosi järel otsustas Parker prognoosist loobuda ja kinnitas, et saab haiguses võitu ning veedab tuleviku oma lastega: «Kavatsen siin olla, kavatsen sellega võidelda.»

Glioblastoomat (teisisõnu multiformne glioblastooma (GBM)) peetakse üheks kõige agressiivsemaks ajukasvajaks, vahendab ajakiri.ut.ee. Pärast diagnoosi võib inimene elada kolm kuni kaheksateist kuud. Ajukasvajate (sh glioblastoomi) teket seostatakse pärilike sündroomide kui ka mobiiltelefoni liigse kasutamisega.