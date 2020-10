Rebel Wilson hõõrub oma uut figuuri ja rikast kallimat fännidele nina alla

Rebel Wilson on oma suurepärase kaalulangusega inspiratsiooniks kindlasti paljudele. Alles oktoobri alguses tunnistas Wilson, et ta on oma ideaalkaalust kõigest kolme kilogrammi kaugusel ning näitlejanna naudib oma uut figuuri täiel rinnal.

A post shared by Rebel Wilson (@rebelwilson) on Oct 10, 2020 at 9:42am PDT

Wilson on kaalulanguse algusest alates saanud fännidelt palju toetust ning ka tema suhe noore rikka mehega on paljude arvates vapustav. Osad on Wilsoni postituste all tõdenud, et näitlejanna naudib elu täiel rinnal ning on seda kõike väärt. Nii mõnigi on tunnistanud, et Wilsoni kaalulangus on ka neid motiveerinud ja tervisliku eluviisi poole suunanud.