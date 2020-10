«Õnne 13» stsenarist: sarjas on liiga palju tegelasi!

«Seda on küll kole öelda, aga tegelikult seal on liiga palju tegelasi. Normaalses sarjas on ju see, et sul on üks peategelane või üks perekond, kes on peategelane ja mõned kõrvaltegelased – näiteks naabrid, kes vahel tulevad ja lähevad. Aga meil on selliseid võrdseid peategelasi umbes kümmekond,» rääkis Andra Teede «Vikerhommikule» antud intervjuus.



«Mõni hooaeg isegi ei jõua mõnda tüüpi näidata ja mõned käivadki üle viie-kuue osa eetris,» seletas stsenarist, et lisaks peategelastele on sarjas aga ka ohtralt kõrvaltegelasi, kellele alati eetriaega ei jätku. Teede sõnul tulebki seetõttu uusi karaktereid luues silmas pidada, et tal oleksid sidemed võimalikult paljude tegelastega. «Ei ole mõtet näiteks Tiinale tuua mingit uut peikat, keda keegi teine ei tunne, vaid kui Tiinale tuua uus peika, siis peab selguma, et see peika on Alma kadunud onupoeg, Mare vana kongikaaslane jne. Et tal oleks võimalikult palju partnereid, kellega mängida.»