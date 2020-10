LIIDER VÕI MODELL? ⟩ Soome peaministri Sanna Marini paljastav foto tõmbas põhjanaabrid käima

«Peaministri roll on olla liider mitte modell,» kirjutas üks soomlane vihaselt. Ta polnud ainus, kes jättis mulje, et peaministri koht ei ole ajakirjade esikaanel.

«Sa võiks teha enamat, kui olla lihtsalt kaanetüdruk. Tundub, et valitsuse töö asemel on tähtsamaid asju, mida teha,» vihjas keegi pahaselt.

«Jah, tõeline eeskuju. [...] Absurdne, et näha on naise rinnad ilma pluusita. Keegi maitsekuse ja stiilitunnetusega,» kirjutas keegi sarkastiliselt.

Mõne arvates otsib peaminister palju tähelepanu ja viidati, et Marin teenib lisaks poliitiku palgale moeajakirjalt ka raha. Lisaks kritiseeriti stilisti valikut ja kaelakeed, mida peaminister paljastaval fotol kandis. Peamiselt rõhutati aga seda, et peaministril ei sobi olla modell.

Postitus, mille alla paljud negatiivseid kommentaare jätsid, on praeguseks kogunud üle 14 000 positiivse reaktsiooni. Ka Eesti endise peaministri abikaasa Luisa Rõivas on Marini fotole «meeldib» vajutanud.

Kuigi negatiivsete kommentaaride hulk postituse all hakkab selgelt silma on ka mitmeid positiivseid kommentaare, mis kiidavad Marinit ja tema fotot heaks. Mõne arvates on selline foto suurepärane, kuna see teeb Soome maailmas märgatavaks ja seda heas mõttes: