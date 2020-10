KAS KÕLBAKSID? ⟩ Modellisaate Gerili avaldas, millist meest ta enda kõrvale otsib

Enam kui 9000 Instagrami jälgijaga Gerili lubas fännidel, kes soovivad tema kohta rohkem teada saada, endale sotsiaalmeedias küsimusi esitada. Selle tulemusel pidi neiu lahkama üpris isiklikke teemasid – uuriti nii tema suhtestaatuse kui ka näiteks lahkuminekute kohta.

Kui Gerililt küsiti, kas ta on vaba, sest häid mehi pole, siis oli neiu vastus järgmine: «Olen vallaline tõepoolest ja ma ei ütleks, et pole häid mehi, vaid mina pole veel leidnud head meest, kes sobituks minuga. Häid mehi on, aga kelle jaoks? Mina otsin sisu, siirust ja ausust, ülejäänud tuleb ajaga.»

Küsimusele «kuidas lahkuminekutest üle oled saanud?» vastas Gerili taaskord väga avameelselt. «Lahkuminekuid võtavad inimesed erinevalt. Minu viga on see, et kui ma kellegi leian, siis annan alati endast 100%, minu tunded on alati väga tugevad või pole neid üldse. Elan elu justkui must-valgelt, kas armastan väga tugevalt või ei tunne üldse midagi,» tunnistas ta ja lisas: «Ja seetõttu võtan lahkuminekuid väga raskelt ja intensiivselt. Õnneks pole mul neid olnud palju ja kogemustega õpitakse. Kõik, mis ei tapa, teeb tugevaks ja pisut sandiks ka, aga that's okay.»