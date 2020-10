Taani vutituus: 100000 eurot õhtu jooksul kasiinos maha mängida polnud mingi probleem

Bendtner on meenutanud, et 100 000 euro kulutamine kasiinos ühe õhtu jooksul ei olnud tema jaoks mingi probleem. Elulooraamatus kirjutab ta ka sellest, kuidas arvas, et põhjustas oma tollase koduklubi Sunderlandi peatreenerile Steve Bruce`ile infarkti.

Inglismaa ajalehe The Suni andmetel kutsus Bruce Bendtneri oma kontorisse. Treeneri eesmärk oli taltsutada Bendtnerit, et too raha raiskamisega liiale ei läheks. Muuhulgus uuris peatreener mängumehelt, et kas vastavad tõele kuulujutud, mille kohaselt Taanis superstaar neljal õhtul nädalas stripiklubides käib. Bendtner vastas, et ei vasta tõele: « Tegelikult käin viiel korral nädalas.»