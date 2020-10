KUNINGLIK PEAPESU ⟩ Prints Harry ja kuninganna Elizabeth valmistuvad karmiks jutuajamiseks

Esimestel kuudel pärast oma viimast kuninglikku kohustustt hoidsid nad äärmiselt madalt proffiili, ent viimasel ajal on nad taas meediaorbiidis. Nimelt lõi paar käed Netflixiga ja asunud sõna sõtma nii rassismi kui ka kiusamise teemadel ning kutsunud ameeriklasi üles hääletama. See kõik on tulnud Harry pere jaoks ootamatuna. Ehkki tal pole COVID-19 tõttu võimalik reisida, soovib prints väidetavalt enne aasta lõppu suunduda Suurbritanniasse. Kuulduste kohasel valmistub ta kuninganna Elizabeth IIga karmiks jutuajamiseks. Kuigi paljud inimesed on prints Harry kuningliku väljumise pärast Meghani poole näpuga näidanud, on tõsi see, et prints püüdis aastaid ennast määratleda väljaspool oma venna, prints Williami varju. Printsess Diana traagiline surm 1997. aastal muutis prints Harry elu igaveseks – eriti, mis puudutas seda, kuidas ta nägi sinivereliste suhteid meediaga. Lisaks, kui Cambridge'i perekond kasvas ja ta lahkus kuninglikust armeest, nägi Harry vaeva oma kuningliku pärandi paika panemisega. «Tõde on see, et Harry oli olnud pikka aega õnnetu,» lausus allikas väljaandele The Sun. «Ta tahtis liikuda selles suunas nagu ta tegi ja ta oli seda kaalunud juba üle aasta. Meghan toetas Harry otsust. Kuid rohkem kui ühel korral küssis naine temalt, kas ta on kindel, et see on see, mida ta soovib. Ja ta tegi alati selgeks, et toetab teda kõiges, mida ta teeb.»

Näib, et paar unustas oma Netflixi tehingut kuninglikule perekonnale mainida ja see on tekitanud ohtralt pakus verd. Kuningliku siseringi esindaja ütles ajalehele Entertainment Tonight, et kuninglikud on «mures Meghani ja Harry tehingu pärast – see segavat teiste kõrgemate kuninglike tööd, sealhulgas Cambridge'i hertsoginna Catherine'i, prints Williamw, prints Charlesi ja Camilla Parker Bowles'i.»



Veelgi enam – paar on kutsunud ameeriklasi üles hääletama eelseisvatel presidendivalimistel, mis on väidetavalt tekitanud ärevust perekond, kes jääb poliitikas alati erapooletuks ja ei hääleta. Siniverelised olid väidetavalt nii šokeeritud, et tekitasid enda ja Sussexide vahele veelgi suurema distantsi.



«Nad ei kommenteeri seda,» jagas Daily Maili reporter Rebecca English Twitteri vahendusel. «Hertsog ei ole kuningliku perekonna töötav liige ja kõik tema kommentaarid tehakse isiklikult.» Kuigi ta räägib oma perega regulaarselt, on prints Harry teadlik, et astub üle piiri.



Enne 2021. aastat Suurbritanniasse naastes valmistub hertsog väidetavalt väga karmideks kõnelusteks. «Windsori töötajatel on kästud valmistuda võimaluseks, miks Harry võiks tagasi tulla,» ütles üks allikkas The Sunile. «Neile öeldakse, et see võib toimuda mõne nädala jooksul, kuid Meghani nime ei mainitud. Kõne all on igasuguseid küsimusi– mitte ainult tema poliitilised avaldused, vaid ka viisasituatsioon USA-s. Isegi, kui ta peaks kaks nädalat isolatsioonis viibima, on loss piisavalt suur, et rääkida sotsiaalselt distantseeritult.»



Kuigi prints armastab ilmselgelt oma perekonda, ei usu ükski kuninglik ekspert, et temal ja Meghanil oleks mingit kahetsust selle osas, kuidas nad asjadega hakkama on saanud. «Harry ja Meghan on põletanud mõned märkimisväärsed sillad, mis võivad olla parandamatud,» ütles kuninglik biograaf Penny Junor The Mirrorile. «Praegu ei paista see neid häirivat. Ja ma ei näe, kuidas Meghan kunagi tagasiteed sooviks. »