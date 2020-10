PILVEDE ALL ⟩ Kelle süda aimab häda ja keda tabab suurushullustus?

Ema süda tunneb, kui lapsed on hädas ja see kehtib isegi Sirje Jakobsoni puhul. Kellelegi ütlemata ja kedagi ette hoiatamata saabub Sirje pealinna, nagu oleks ta kursis, milliste probleemidega Kertu ja Mari samal ajal tegelema peavad. Kirsiks tordil on Siiri, kes peab ootamatult koos Andresega koju jääma ja nii võtab Sirje sujuvalt tema koha kliinikus üle. See on üllatuseks Valterile, kuid lõpuks tuleb kõigil tõdeda, et Sirjest on rohkem kasu kui kahju. Kertu püüab Madisega tuleviku teemadel rääkida, kuid noormehe käitumine muutub järjest kummalisemaks. Mari saab Indreku võla kohta rohkem infot Kadrilt ja see, mida ta kuuleb, paneb kohvreid pakkima – Mari saadab mehe mõneks ajaks Haapsallu. Sirje aga seab end kõigi ootustele vastupidiselt sisse hoopis Maimu juures ning teeb sõprust Kikuga. Haapsalus põeb Urmas suurejoonelist suurushullustust, mis isegi Innale tundub juba liig mis liig.