Evelin Võigemast: teatud annus bravuuri on minus alati olnud

«Ma arvan, et see oli juba lasteaia lõpus selge,» lausus Võigemast. «Ma ei oskagi öelda miks, sest tegelikult ei ole mul mingisuguseid erilisi mälestusi nukuteatri etendustest vms, aga see tahtmine oli väga vara.»



Gümnaasiumi ajal sai Evelin lavalaudadega veidi lähemalt tutvust teha, ent esimene tõsine samm näitlemise suunas tuli alles pärast lõpetamist, kui ta otsustas minna lavaka katsetele. Võigemast meenutas, et ütles avaldust ära viies julgelt: «Tere, mina tahan saada näitlejaks!»