PIlDID ⟩ «Mamma Mia» staari nähti abielumehega tiiba ripsutamas

Näitleja, kes abiellus 2010. aastal filmiprodutsent Catherine FitzGeraldiga, ja «Mamma Mia! Siit me tuleme taas» staar ei hoidnud oma tundeid tagasi. Mail Online veergudel avaldatud fotodel (Vaata SIIT!) näeb paari nii einelauas kudrutamas kui ka üheskoos Rooma ümbruses elektritõukerattaga kimamas. Paari esindab juhuslikul kombel sama agent, kes pole veel pilte kommenteerinud.



50-aastasel Dominic Westil on oma naisega neli last. Paar kurameeris juba ülikoolis, kuid taaselustas oma romaani pärast seda, kui Dominic läks lahku oma tüdruksõbrast Polly Astorist, kellega tal on tütar. 2010. aasta juunis abiellus näitleja Catherine'iga oma kodumaal Iirimaal. 31-aastane Lily James läks hiljuti lahku näitleja Matt Smithist. Paar oli vahelduva eduga koos viis aasta.