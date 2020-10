Soomes kohtu ette astunud Eesti räppar mõisteti õigeks

Kogu see protsess ei ole muusikule positiivset mõju avaldanud. «Kohust on nüüdseks juba kaks korda edasi lükatud ja kogu see asi on mulle endale väga laastavalt mõjunud. Pidev suur stress ja ärevus ning väga raske on jääda muusika suhtes fokuseerituks niimoodi,» sõnas lambandaz päev enne kohust. «Sellega ka timmis. Ei mõistetud süüdi ja polnud midagi erilist ka selles. Nii-öelda "kannatanu" ei tulnud isegi kohale. See peaks piisavalt hästi kogu selle p*** kokku võtma,» Lausus lambandaz pärast kohust enda Instagrami kontol. «Kogu sellele asjale tagasi vaadates õppisin sellest palju. Ükskõik, kes ja kui palju sind ei provotseeriks on alati targem ära minna. See ei tee sinust argpüksi ega kaotajat, vaid pigem võidad sellest väga palju nagu näha, aga muidugi oleneb olukorrast. Kui tõesti vaja enda eest seista, siis tuleb seista ja ennast või enda lähedasi kaitsta.»