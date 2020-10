Uskumatu vedamine: Jaapani turist pääses üksinda inkade megalinna, mis on juba seitse kuud lukus

Cusco kohalik turismiamet avalikustas Facebookis, et see õnnelik inimene oli jaapanlane Jesse Katayama . Mees pääses koos saatjaga inkade iidsesse linna, mis märtsi keskel koroona pärast turistidele lukku pandi.

Machu Picchu (tuntud ka inkade kadunud linnana) on hästi säilinud inkade kindlustatud asula Peruus, mis arvatavasti ehitati valitseja Pachacuteci juhtimisel 15. sajandil.

Machu Picchus on säilinud enam kui 200 hoonet, see on inka kultuuri tuntuim mälestis ja oluline sümbol. Machu Picchu on 2430 meetri kõrgusel troopilise mägimetsade keskel Urubamba oru kohal ning see kuulub alates 1983. aastast UNESCO maailmapärandi nimistusse.