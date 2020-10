PILDID ⟩ Juba jälle: Tallinnas püüdis pilke keset tänavat mässav poolpaljas neiu

Juutuuber Vasja Tarantino avaldas septembri lõpus oma Youtube'i kanalil video, kus punapäine neiu ennast iPhone'i nimel bussis poolpaljaks kooris. Juutuuber lubas toona, et kahe nädala pärast saab üks õnnelik inimene taas erinevate vempude tegemise eest võimaluse saada endale tasuta telefoni. «Näeme, milleks inimesed on tasuta asja saamiseks valmis,» kirjutas video postitaja.

Nüüd on Vasja Youtube'i kanalile ilmunud järjekordne video, kus noor neiu iPhone'i nimel erinevaid ülesandeid peab täitma, vahendab Limon . Daria-nimeline neiu sai endale järgmised kümme ülesannet:

Ligi 45-minutilise video lõpus jõuavad Vasja ning Daria Sikupilli parklasse, kus neiu peab ennast veega üle kallama. Selleks võtab Daria ennast pesuväele. Abiks on ka esimesest videost tuntud punapäine neiu, kelle hüüdnimi on Mary Jane.

Daria koos juutuuber Vasja Tarantinoga. Lisaks erinevatele väljakutsetele on ligi 45-minutilises videos mitu hetke, kus Daria oma twerkimise oskusi näitab.

Olgugi, et Daria oli julge ja sai mitme väljakutsega hakkama, ei õnnestunud neiul iPhone'i võita. Sellegipoolest on videost näha, et tüdrukul oli tore ja meeldejäev päev. Väljakutse, mis Dariast võitu sai oli juuste lõikamine, millega neiu nõus ei olnud.