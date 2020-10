PILTUUDIS ⟩ Lauljatar Renate Saluste on taas lapseootel

Rõõmustav postituse alla jättis kommentaari ka jalgpallikohtunik Anni Rahula : «Me ootame ka.» Selle alla lisas Anni kiirelt selgituseks, et tema ja abikaasa Tomi Rahula ei oota ka last vaid nad ootavad Renate ja tema kaasa last.

A post shared by 𝐑𝐄𝐍𝐀𝐓𝐄 | 𝐄𝐞𝐬𝐭𝐢 𝐋𝐚𝐮𝐥 𝟐𝟎𝟐𝟎 (@renate.saluste) on Oct 13, 2020 at 2:47am PDT

Tänavuse Eesti Laulu poolfinalist Renate on juba kahe pisikese lapse ema, kel jätkub pere kõrvalt ka piisavalt aega muusikaga tegelemiseks. «Eriti nüüd, mil Eesti Laulu trall on täies hoos, näen, et lastega koosolemine võtab mõnusalt kiiret hoogu maha. Eks selle hooga peab oskama kohaneda, kuid vahepeal on tarvis asju rahulikumalt võtta,» rääkis ta aasta alguses raadio Elmarile.