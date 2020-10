Juutuuber Victoria Villig oma kallist elustiilist: näen ise täiega vaeva, et saaks seda endale lubada

Juutuuber Victoria Villig palus hiljuti Instagrami vahendusel oma fännidel saata eelarvamusi, mis neil tema kohta on tekkinud. Seejärel reageeris noor juutuuber eelarvamustele oma Youtube'i kanalile postitatud videos.

Kohe esimene eelarvamus oli seotud rahaga: «Sinu pangakontol on viiekohaline arv.» Villig avaldab, et see on tõsi, kuid täpsustab, et tal on kaks erinevat pangakontot.

«Mu eraisikuline pangakonto, millel on mul kaart, millele mul on ligipääs, sellel ei ole viiekohalist arvu. Aga mul on ka firmakonto,» selgitab Villig ja lisab, et viimasele on ta lisaks esinemistele kogunud raha ka tänu Youtube'ile. «Ja sinna olen kogunud, ma ilmselgelt ei kuluta kõike ära, ma ilmselgelt säästan, seega firmakontol on viiekohaline arv.»

Villig rõhutab, et see arv ei tekkinud sinna üleöö vaid läbi kogumise. Videos toob Villig välja, et iga aasta säästab ta umbes 50 protsenti oma sissetulekust: «Ma hoian seda tulevikuks.» Juutuuberi sõnul on tema perekond teda raha väärtustamise, hoidmise ja investeerimise osas väga palju harinud. «Ma kindlasti ei kuluta kõike ära,» toob Villig välja. Villigu isa on ettevõtja Martin Villig, kes on tehnoloogiaettevõtte Bolt kaasasutaja.

Juutuuber Victoria Villig kommenteeris eelarvamusi, mis fännidel tema kohta on tekkinud. FOTO: Kuvatõmmis Youtube'i videost

Videos tuleb juttu ka sellest, et Villig on harjunud kalli elustiiliga. «Tõsi aga ma arvan, et see on sellepärast, et mul on perega väga vedanud ning me oleme elanud keskklassist kõrgemat elu. Mul olnud väga palju võimalusi reisida. [...] See elustandard, millega ma harjunud olen, on kindlasti keskmisest kõrgem,» tunnistab Villig oma videos, kuid rõhutab, et ta on sellest teadlik ja hindab seda väga. «Ma olen ülitänulik selle eest ja ma näen ise täiega vaeva, et ma saaks endale lubada seda elustiili tulevikus.»

Video teises pooles kommenteerib Villig ka eelarvamust, et ta ei vaata poes hindu ning ei loe raha. «Ma ei nõustu sellega, ma alati vaatan palju see asi maksab, sest toit on nii kallis,» toob Villig välja ja lisab, et kui tal on kahe asja vahel valida, võtab ta odavama.

Villig lükkas ümber ka eelarvamused, et ta on «ära hellitatud» ning «kuldlusikas suus sündinud».

«Ma saan aru, kuidas inimestele võib jääda see mulje, et ma olen ära hellitatud, sest ma elan väga ilusas kohas, ma reisin hästi palju ringi, mul on hea tehnika.» Juutuuber toob aga välja, et ta on paljude nende asjade eest ise maksnud. «Enda asjad ma ikkagi ise maksan või ostan,» ütleb Villig ning lisab, et teda on kasvatatud nii, et kõik tuleb raske tööga välja teenida. «Kui ma midagi tahan saada, siis ma pean selle nimel vaeva nägema.»