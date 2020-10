TÕELINE HITT ⟩ Oasise kuulsaim kogus esimese 90ndate palana üle miljardi striimimise!

Muljetavaldava verstapostini jõuti tänu albumi 25. aastapäeva väljaandele. «Wonderwall» ilmus singlina 30. oktoobril 1995 ja nii saabub selle värskeim saavutus vaid nädalaid enne loo enda 25. sünnipäeva. Tegemist on esimse 90ndatest pärit palaga, mis on nii võimsa kuulamiste arvu kogunud.

1991. aastal loodud Oasis on britpopi tuntuim esindaja. Bändi eestvedajateks olid vennad Liam ja Noel Gallagher, kes läksid omal ajal nii kõvasti raksu, et see konflikt on tänaseni kurikuulus. Noel teatas 2009. aasta augustis, et ei suuda oma vennaga enam koostööd teha ja Oasisele tõmmati kriips peale.

«Armsad kuulajad, raske südame ja kurva näoga ütlen täna hommikul järgmist. Eilse õhtu tulemusena olen sunnitud lahkuma Manchesteri rock'n'roll-popgrupist Oasis. Detailid pole tähtsad ja neid on liiga palju, et üles lugema hakata. Aga ma tunnen, et teil on õigus teada, et sõnaline ja vägivaldne terror minu, mu pere ja sõprade suhtes on muutunud väljakannatamatuks,» seisis Noeli Briti meediale saadetud ametlikus teadaandes.