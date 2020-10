PILDID ⟩ «Mamma Mia» staariga miilustanud näitleja naasis oma abikaasa embusesse

50-aastane Dominic West, kes abiellus 2010. aastal filmiprodutsent Catherine FitzGeraldiga, ja 31-aastane Lily West ei suutnud Itaalias viibides üksteisest käsi eemal hoida. Mail Online veergudel avaldatud fotodel sai näha paari nii einelauas kudrutamas kui ka üheskoos Rooma ümbruses elektritõukerattaga. Mees naasis pärast skandaali lahvatamist kodumaale Suurbritanniasse. Koos 49-aastase FitzGeraldiga tervitati pressi oma Wiltshire'is asuva kodu lävel. «Tahan lihtsalt öelda, et meie abielu on tugev ja oleme siiangi vägagi koos,» lausus West pressile. Paar suudles demonstratiivselt kaamerate ees ja üheskoos allkirjastati silt, millel Westi poolt öeldu kirjas.

Kummalisel kombel puudus mehe sõrmest aga abielusõrmus. Seda ei nähtud ka tema reisil Rooma. Dominic olevat Itaaliast tagasi lennanud esmaspäeva õhtul. Usutakse, et paar pidas maha kriitilise vestluse. «Catherine nägi pilte ja ta on löödud. Tulin koheselt külla, et temaga rääkida,» seletas allikas väljaandele Mail.



Vaata pilte paari kohtumisest pressiga!



Dominic Westil on oma naisega neli last. Nad kurameerisid juba ülikoolis, kuid taaselustas oma romaani pärast seda, kui Dominic läks lahku oma tüdruksõbrast Polly Astorist, kellega tal on tütar. 2010. aasta juunis abiellus näitleja Catherine'iga oma kodumaal Iirimaal. 31-aastane Lily James läks hiljuti lahku näitleja Matt Smithist. Paar oli vahelduva eduga koos viis aasta.